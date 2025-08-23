Beşiktaş Armand Lauriente transferinde 20 milyon Euro’luk pazarlıkta son aşamada

Beşiktaş, Sassuolo'nun Fransız sol kanat oyuncusu Armand Lauriente için büyük uğraş veriyor. 26 yaşındaki Fransız yıldız, Beşiktaş'ta forma giymeyi çok istiyor. Beşiktaş, resmi teklifini yaptı. Sassuolo, 20 milyon Euro ücrette diretiyor. Anlaşma sağlandığı an Lauriente, İstanbul'a gelecek. Fransız sol kanat, Türkiye'de oynayan bazı futbolculardan da İstanbul hakkında bilgi aldı.

Armand Lauriente'nin menajeri, İstanbul'a gelmek için Beşiktaş'tan haber bekliyor. Yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.