A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi Karadağ ile son prova yapacak

A Milli Basketbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası öncesi son provasını bugün yapacak. A Erkek Milli Takımımız, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlık maçında bugün saat 20.00'de Basketbol Gelişim Merkezi'nde Karadağ'ı konuk edecek. Ay-Yıldızlılar, taraftarlarımızın da desteğiyle salondan galip ayrılmayı hedefliyor. Ergin Ataman yönetimindeki Türkiye, rakibini yenerek Avrupa Şampiyonası'na moralli başlamak istiyor. Ay-Yıldızlılar, bir önceki maçında Litvanya'yı deplasmanda 84-81 mağlup etmeyi başardı.

