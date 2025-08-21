PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Galatasaray Manuel Akanji transferinde Manchester City ile büyük oranda anlaştı

Manuel Akanji’nin menajerini İstanbul’a davet eden Sarı-Kırmızılılar’da bir yönetici de İngiliz yetkililerle masaya oturmak için Manchester’a gitti. Ada basınına göre Galatasaray 18 milyon euroya City ile büyük oranda anlaştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Ağustos 2025
Galatasaray Manuel Akanji transferinde Manchester City ile büyük oranda anlaştı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefler için savunmasını üst seviye bir isimle takviye etmek isteyen Galatasaray'da Manuel Akanji sesleri yükseliyor. Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un listesinin üst sıralarında yer alan İsviçreli stoper için üst üste flaş hamleler yapıyor.

RAKAM AŞAĞIYA İNECEK

Önceki gün Akanji'nin menajerini ileri seviye görüşmeler için İstanbul'a çağıran yönetim, bu kez de İngiltere'ye çıkarma yaptı. Alınan bilgilere göre kulüp tarafından yetkilendirilen bir kişi City'li yöneticilerle yüz yüze görüşmek için Manchester'a gitti.

Ada basınına göre Galatasaray 17-18 milyon euro seviyelerinde bir bonservis bedeli karşılığında İngiliz ekibiyle büyük oranda anlaşmaya vardı.

DAVINSON FAKTÖRÜ!

Yapılan ilk görüşmeden bu yana Galatasaray'a çok sıcak yaklaşan 30 yaşındaki futbolcuyla maaş konusunda belirli bir noktaya gelindiği öğrenildi. Yönetimin takım içi dengeleri de gözeterek, gelecek olan stopere Davinson'un çok üzerinde bir maaş vermeyi düşünmediği belirtiliyor. Sarı-kırmızılılar, Manchester City ile kesin olarak anlaşmaya vardıktan sonra Akanji'yi ikna için uğraş verecek.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kripto baronu İçer’in kokain verdiği Göksu Çelebi hayatını kaybetti! İçer’in karanlık ağı
İBB’nin 66 milyar TL’lik kredisinin 38.6 milyar TL’si suç örgütlerine aktı
Türk Telekom
Meteoroloji açıkladı: 7 ilde sağanak, İstanbul’da 36 derece + yüksek nem alarmı! O gün zirve yapacak! Hafta sonuna dikkat
İsrail Gazze’de yeni saldırılara başladığını açıkladı! Katliam haritası: Zorla göçün grafiğini paylaştılar
CHP’li Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek tutuklandı! 195 milyonluk rüşvette yazışmalar ortaya çıktı: Biraz gözünüz doysun
Telegram suçluların yuvası haline geldi! Dini ve milli değerlere hakaretten pedofiliye kadar her şey var
Solskjaer’in kozu orta saha! Beşiktaş’ın 11’i netleşti
EkremEdit Mahir Gün çözüldü! HTS ve BAZ’dan Murat Ongun ile Emrah Bağdatlı çıktı: Kullanıldım! Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum
Kader maçı Portekiz’de! Fenerbahçe - Benfica: 0-0 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan Putin’le görüştü! Gündem Alaska Zirvesi ve Ukrayna | Putin’den İstanbul teşekkürü
Terörsüz Türkiye Komisyonu 5. kez toplandı! Söz Cumartesi ve Barış Anneleri’nde... Kurtulmuş’tan sabotaj uyarısı
Trabzonspor Renato Sanches transferinde PSG ile görüşmelere başladı
Memura zam teklifinde flaş! Anlaşma sağlanamadı! Memur-Sen zam teklifini Hakem Heyeti’ne taşıyor | Bakan Işıkhan’dan açıklama
Kartal yüksekten uçacak! Beşiktaş’tan 4 yıldız transferi
NATO 2026 Liderler Zirvesi Külliye’de! Rutte’den yeni açıklama: Ev sahibi ikinci kez Türkiye
Türkiye’nin 2024 yılı vergi rekortmeni BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım! Planlar değişti
Fenerbahçe’den transfer harekatı! Nene’den sonra sıra onlarda
Belki de hemşeriniz! Yeşilçam’ın efsanevi yıldızı Kemal Sunal bakın aslen nereli! İstanbul’da doğdu ancak...