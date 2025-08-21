Galatasaray Manuel Akanji transferinde Manchester City ile büyük oranda anlaştı

Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefler için savunmasını üst seviye bir isimle takviye etmek isteyen Galatasaray'da Manuel Akanji sesleri yükseliyor. Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un listesinin üst sıralarında yer alan İsviçreli stoper için üst üste flaş hamleler yapıyor.

RAKAM AŞAĞIYA İNECEK

Önceki gün Akanji'nin menajerini ileri seviye görüşmeler için İstanbul'a çağıran yönetim, bu kez de İngiltere'ye çıkarma yaptı. Alınan bilgilere göre kulüp tarafından yetkilendirilen bir kişi City'li yöneticilerle yüz yüze görüşmek için Manchester'a gitti.

Ada basınına göre Galatasaray 17-18 milyon euro seviyelerinde bir bonservis bedeli karşılığında İngiliz ekibiyle büyük oranda anlaşmaya vardı.

DAVINSON FAKTÖRÜ!

Yapılan ilk görüşmeden bu yana Galatasaray'a çok sıcak yaklaşan 30 yaşındaki futbolcuyla maaş konusunda belirli bir noktaya gelindiği öğrenildi. Yönetimin takım içi dengeleri de gözeterek, gelecek olan stopere Davinson'un çok üzerinde bir maaş vermeyi düşünmediği belirtiliyor. Sarı-kırmızılılar, Manchester City ile kesin olarak anlaşmaya vardıktan sonra Akanji'yi ikna için uğraş verecek.