Galatasaray Diogo Costa için 10+20 milyon euro teklif etti; Porto yüksek fiyatı sürdürüyor

Uzun süredir devam eden uğraşlara rağmen henüz kaleci transferini bitiremeyen Galatasaray'da büyük bir hareketlilik var. Listenin ilk sırasında yer alan Ederson'la anlaşan ancak Manchester City'nin inadını bir türlü kırmayı başaramayan Sarı-Kırmızılılarda alternatif isimlerle ilgili temaslar hız kazandı. Yönetimin sürpriz bir şekilde gündemine aldığı Diogo Costa için yaptığı teklif de ortaya çıktı.

Alınan bilgilere göre Porto'ya 10 milyon euro kiralama ve 20 milyon euro zorunlu satın alma şartı içeren teklif sunuldu. Ancak Portekiz basını, Diego Costa için istenen rakamın 60 milyon euro olduğunu ve Porto'nun pazarlığa yanaşmadığını yazdı. Bir başka iddiaya göre ise Galatasaray 25 yaşındaki file bekçisine 8 milyon euro maaş önerdi. Yönetim, 1 hafta içinde kaleci transferini bitirmeyi hedefliyor.