Fenerbahçe’de Amrabat için Inter iddiası

Fenerbahçe'de Amrabat konusunda ilginç bir gelişme yaşandı. Bir süredir takımda kalıp kalmayacağı yönünde belirsizliğin sürdüğü Faslı futbolcu için İtalya'dan ilginç bir iddia geldi. Çizme basınından Pasquale Guarro'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat, Inter'e önerildi. Orta sahasını güçlendirmek için arayışlarda bulunan İtalyan devinin bir süreden beri Amrabat'ın durumunu araştırdığı ve şartların uygun olması durumunda kısa süre içinde resmi teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı gelen bilgiler arasında.

