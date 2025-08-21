PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Beşiktaş Armand Lauriente transferinde son viraja girdi

26 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla anlaşma sağlayan Beşiktaş, İtalyan ekibine 15 milyon euro önerdi. Sassuolo’nun ise 20 milyon euro talep ettiği ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Ağustos 2025
Beşiktaş Armand Lauriente transferinde son viraja girdi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş gündeminde yer alan Fransız sol kanat oyuncusu Armand Lauriente için düğmeye bastı. İtalyan basınında yer alan haberde Siyah-Beyazlılar'ın 26 yaşındaki futbolcu ile sözleşme şartlarında anlaşma sağladığı belirtildi. Haberde Beşiktaş'ın Sassuolo'ya da 15 milyon euroluk teklif yaptığı ifade edildi. İtalyan ekibinin ise Beşiktaş'tan 20 milyon euro talep ettiği ve bonservis pazarlığının sürdüğü öğrenildi.

Yıldız futbolcunun transferini hafta sonuna kadar bitirmek isteyen Siyah-Beyazlı kurmayların şartları zorladığı da gelen haberler arasında. Geçtiğimiz sezon Serie B'de 33 maça çıkan Fransız futbolcu 18 gol, 6 asistlik performans sergileyerek takımının 1 sezonluk aranın ardından yeniden Serie A'ya yükselmesinde önemli rol oynamıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İBB’nin 66 milyar TL’lik kredisinin 38.6 milyar TL’si suç örgütlerine aktı
İsrail Gazze’de yeni saldırılara başladığını açıkladı! Katliam haritası: Zorla göçün grafiğini paylaştılar
Türk Telekom
CHP’li Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek tutuklandı! 195 milyonluk rüşvette yazışmalar ortaya çıktı: Biraz gözünüz doysun
Solskjaer’in kozu orta saha! Beşiktaş’ın 11’i netleşti
EkremEdit Mahir Gün çözüldü! HTS ve BAZ’dan Murat Ongun ile Emrah Bağdatlı çıktı: Kullanıldım! Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum
Kader maçı Portekiz’de! Fenerbahçe - Benfica: 0-0 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan Putin’le görüştü! Gündem Alaska Zirvesi ve Ukrayna | Putin’den İstanbul teşekkürü
Terörsüz Türkiye Komisyonu 5. kez toplandı! Söz Cumartesi ve Barış Anneleri’nde... Kurtulmuş’tan sabotaj uyarısı
Trabzonspor Renato Sanches transferinde PSG ile görüşmelere başladı
Memura zam teklifinde flaş! Anlaşma sağlanamadı! Memur-Sen zam teklifini Hakem Heyeti’ne taşıyor | Bakan Işıkhan’dan açıklama
Kartal yüksekten uçacak! Beşiktaş’tan 4 yıldız transferi
NATO 2026 Liderler Zirvesi Külliye’de! Rutte’den yeni açıklama: Ev sahibi ikinci kez Türkiye
Başkan Erdoğan Hollanda Başbakan’ı Dick Schoof ile görüştü! İşte masadaki konular | İsrail’in Gazze’deki askeri ablukasına tepki
Vergi rekortmenleri listesinde gizemli boşluk! Üçüncü sırada İpek Kıraç mı var?
Paris’te Şam-Tel Aviv teması! İsrail’den toprak bütünlüğü taahhüdü |Siyonist Dürzi panikledi ABD’den müdahale istedi
Türkiye’nin 2024 yılı vergi rekortmeni BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım! Planlar değişti
Fenerbahçe’den transfer harekatı! Nene’den sonra sıra onlarda
Belki de hemşeriniz! Yeşilçam’ın efsanevi yıldızı Kemal Sunal bakın aslen nereli! İstanbul’da doğdu ancak...