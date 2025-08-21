Beşiktaş Armand Lauriente transferinde son viraja girdi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş gündeminde yer alan Fransız sol kanat oyuncusu Armand Lauriente için düğmeye bastı. İtalyan basınında yer alan haberde Siyah-Beyazlılar'ın 26 yaşındaki futbolcu ile sözleşme şartlarında anlaşma sağladığı belirtildi. Haberde Beşiktaş'ın Sassuolo'ya da 15 milyon euroluk teklif yaptığı ifade edildi. İtalyan ekibinin ise Beşiktaş'tan 20 milyon euro talep ettiği ve bonservis pazarlığının sürdüğü öğrenildi.

Yıldız futbolcunun transferini hafta sonuna kadar bitirmek isteyen Siyah-Beyazlı kurmayların şartları zorladığı da gelen haberler arasında. Geçtiğimiz sezon Serie B'de 33 maça çıkan Fransız futbolcu 18 gol, 6 asistlik performans sergileyerek takımının 1 sezonluk aranın ardından yeniden Serie A'ya yükselmesinde önemli rol oynamıştı.