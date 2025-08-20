Trabzonspor, golcüleriyle sezona 2’de 2 yaptı

Sezona ikide ikiyle başlayan Trabzonspor, golcüleri ile 6 puanı kaptı. Nijeryalı Paul Onuachu, Kocaelispor maçında ağları sarstı. Belçika ekibi Cercle Brugge'den transfer edilen 21 yaşındaki Brezilyalı Felipe Augusto ise Kasımpaşa karşılaşmasında galibiyeti getirdi.

POTANSİYELİMİ GÖSTERMEK İSTİYORUM

Fransa'nın Bastia kulübünden transfer edilen Christ Inao Oulai, Trabzonspor'a katıldığı için büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti. Açıklamasında kulübün coşkulu yapısına dikkat çeken 19 yaşındaki futbolcu "Trabzonspor coşkusu ve arzusu olan büyük bir kulüp. Buraya büyük bir kararlılık ve azimle geldim. Potansiyelimi göstermek istiyorum... Genç bir ekip oluşuyor." diye konuştu.

SANCHES'E KİRALIK FORMÜLÜ

Trabzonspor, transfer çalışmalarında orta sahaya takviye için önemli bir ismi gündemine aldı. Bordo- Mavililer'in, bir dönem Avrupa'nın en dikkat çeken yıldızları arasında gösterilen Portekizli orta saha oyuncusu Renato Sanches için kiralık formülünü devreye soktuğu öğrenildi. Bayern Münih, Benfica, PSG ve Roma gibi dev kulüplerde forma giyen 28 yaşındaki yıldız, güçlü fiziği, top tekniği ve enerjik oyun yapısıyla tanınıyor.