PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Trabzonspor, golcüleriyle sezona 2’de 2 yaptı

Trabzonspor, Onuachu ve Felipe Augusto'nun golleriyle Kocaelispor ve Kasımpaşa karşısında sahadan 3’er puanla ayrıldı. Nijeryalı yıldız ve genç Brezilyalı takımın galibiyetlerinde etkili oldu.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Ağustos 2025
Trabzonspor, golcüleriyle sezona 2’de 2 yaptı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sezona ikide ikiyle başlayan Trabzonspor, golcüleri ile 6 puanı kaptı. Nijeryalı Paul Onuachu, Kocaelispor maçında ağları sarstı. Belçika ekibi Cercle Brugge'den transfer edilen 21 yaşındaki Brezilyalı Felipe Augusto ise Kasımpaşa karşılaşmasında galibiyeti getirdi.

POTANSİYELİMİ GÖSTERMEK İSTİYORUM
Fransa'nın Bastia kulübünden transfer edilen Christ Inao Oulai, Trabzonspor'a katıldığı için büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti. Açıklamasında kulübün coşkulu yapısına dikkat çeken 19 yaşındaki futbolcu "Trabzonspor coşkusu ve arzusu olan büyük bir kulüp. Buraya büyük bir kararlılık ve azimle geldim. Potansiyelimi göstermek istiyorum... Genç bir ekip oluşuyor." diye konuştu.

SANCHES'E KİRALIK FORMÜLÜ

Trabzonspor, transfer çalışmalarında orta sahaya takviye için önemli bir ismi gündemine aldı. Bordo- Mavililer'in, bir dönem Avrupa'nın en dikkat çeken yıldızları arasında gösterilen Portekizli orta saha oyuncusu Renato Sanches için kiralık formülünü devreye soktuğu öğrenildi. Bayern Münih, Benfica, PSG ve Roma gibi dev kulüplerde forma giyen 28 yaşındaki yıldız, güçlü fiziği, top tekniği ve enerjik oyun yapısıyla tanınıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’de Kurultay öncesi delege operasyonu: Parti yönetimi iç muhalefeti tasfiye etmek için harekete geçti
Emekli ve ölüm aylığı alanlara promosyonda çift fırsat: Banka seçimine dikkat!
İyi Parti’den Terörsüz Türkiye’ye sabotaj! Yalan ve iftiraları ortaya çıktı: Hiçbir talep gündeme getirilmemiştir
Macron Türkiyesiz olmaz dedi Rutte ABD’den dönüş yolunda Başkan Erdoğan’ı aradı: Ankara’nın rolü kritik
Şehit aileleri ve gazilerden Meclis’te Terörsüz Türkiye’ye tam destek: Başkan Erdoğan’ın sözü yüreklere su serpti
CHP’li Turan Taşkın Özer’den şehit aileleri ve gazilere saygısızlık! Komisyonda yolsuzluğu savundu yargıyı hedef aldı
Tutuklanan CHP’li İnan Güney’in savcılık ifadesi ortaya çıktı: Resmi görevi olmayan Mustafa Mutlu’ya oda verdim
Komisyonda söz yüreği yanmış analarda! Şehit ve Diyarbakır Anneleri Meclis’te... Kıyamete kadar kardeşçe yaşayacağız
Ceyhun Fersoy ve Yılmaz Vural ’’Müge Anlı ile Güven Bana’’ya damga vurdu
Fenerbahçe Dorgeles Nene transferini duyurdu: 5 yıllık imzayı attı!
Son dakika: Muhittin Böcek’in firari oğlu Gökhan Böcek gözaltına alındı! 195 milyon liralık rüşvet iddiası
Trump’tan flaş açıklama! Ukrayna için NATO kapısı kapandı
Başkan Erdoğan’dan El Pais’te hakikat satırları! Türkiye’den Gazze’ye 101 bin ton yardım: Filistin’in özgürlüğü için sahada olacağız
Aliyev ve Paşinyan imzaları attı Pezeşkiyan Erivan’a uçtu! İran’da Zengezur paniği Ermenistan’dan Farsça karşılama 10 mutabakat
Arap basınında gündem yerli ve milli savaş uçağımız KAAN! 3 ülke radarına aldı
AK Parti’den CHP’ye okkalı Siyasi kapkaççılık cevabı! MHP lideri Bahçeli Özgür Özel’e sert daldı: Her sözü yalan ve yamuktur
Mourinho’dan flaş karar! Benfica maçı 11’ini belirledi
Skandalların odağındaki dijital müzik platformu Spotify Türkiye’de ofis açacak!
Fenerbahçe’den transfer harekatı! Nene’den sonra sıra onlarda
ATV’den bir bomba dizi daha: Aynadaki Yabancı’nın oyuncu kadrosu tamamlandı!