Mourinho: ''Her şeyimizi vereceğiz''

Mourinho, ”Benfica’nın favori olduğunu söylemek istemiyorum ama bu sadece bir düşünce. Rakibimize saygı duyduğumuz için favoriyiz demek istemiyorum. Her şeyimizi vereceğiz. İki maçın sonunda Şampiyonlar Ligi’ne kalmak istiyoruz.” dedi.

Giriş Tarihi :20 Ağustos 2025
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Portekizli teknik adam, "Benfica'nın favori olduğunu söylemek istemiyorum ama bu sadece bir düşünce. Benfica'nın kalitesini biliyorum. Birçok faktör var ve bu faktörler Benfica'yı önde tutuyor olabilir. Rakibimize saygı duyduğumuz için favoriyiz demek istemiyorum. Her şeyimizi vereceğiz. İki maçın sonunda Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz." dedi.

Mourinho, "Biraz daha tahmin edilemeyen bir eleme olabilir. Çünkü çok fazla sonucu etkileyen faktörler olacak. Oyun nasıl akacak, bu önemli. İlk maçın nasıl geçeceği çok önemli" dedi.

Mourinho, "Türkiye Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nin çok bir bağlantısı yok. Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok pozitif şeyler katacak bize. Ekonomi ve marka anlamında en iyilere karşı oynamak çok önemli." dedi.

