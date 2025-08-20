Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde Benfica’yı ağırlıyor

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam Benfica'yı konuk edecek. Chobani Stadı'nda 22.00'de başlayacak müsabakayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan katılan Sarı-Lacivertliler, Feyenoord'u elemeyi başarmıştı. Temsilcimizde sakatlığı bulunan Cenk Tosun maç kadrosunda yer almayacak.

Göztepe önünde kadroya alınmayan Mert Müldür ile Çağlar Söyüncü'nün ise takıma dönmesi bekleniyor. Konuk ekipte ise uzun süredir sakat olan Alexander Bah ve Manu Silva ile beraber çapraz bağları kopan Bruma forma giyemeyecek. Fenerbahçe, Benfica ile tarihindeki 7. resmi maçı oynayacak. Daha önce oynanan 6 müsabakada Portekiz temsilcisi 3, Kanarya ise 2 kez galip gelirken, 1 maç beraberlikle sonuçlandı.