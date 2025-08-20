Fenerbahçe Benfica önünde Kadıköy’deki Avrupa iç saha başarısıyla turu hedefliyor

UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında bugün Portekiz temsilcisi Benfica'yı konuk edecek Fenerbahçe, tur için Kadıköy'deki performansına güveniyor. Sarı-Lacivertli ekip, tarihinde Avrupa kupalarında sahasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Avrupa'da 49. sezonunu geçiren Sarı- Lacivertliler, özellikle son dönemde iç saha maçlarında, rakiplerine üstünlük kurdu.

Geride kalan 3 sezonda Avrupa'da gruplardan çıkmayı başaran Fenerbahçe, 1 kez çeyrek final oynarken 2 kez son 16 turunda boy gösterdi. Bu periyotta sahasında 24 mücadeleye çıkan Kanarya, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti.