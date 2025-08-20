Fenerbahçe Bankalar Birliği’nden çıkış sürecini tamamladı

Fenerbahçe Kulübü, resmi siteden yaptığı açıklamada Bankalar Birliğinden çıkılacağını açıkladı. Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün camiamız için dönüm noktalarından birini yaşıyoruz. Uzun zamandır titizlikle yürüttüğümüz Bankalar Birliği'nden çıkış projesini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerine yer verildi. Açıklamanın devamında "Kulübümüz ve iştirakleri ile Emlak Konut GYO A.Ş arasında İş Birliği Kurulmasına Yönelik Protokol ile arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı iş modeli kurulmuştur. Bu iş birliği kapsamında kulübümüze ve iştiraklerine ait Ataşehir ve Kayışdağı'nda bulunan gayrimenkullerimiz projeye dahil edilmiştir." denildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN