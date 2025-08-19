Trabzonspor Oulai’yi kadrosuna kattı! İstikbal vaat ediyor

Trabzonspor dış transferde tam gaz... Bordo-Mavililer Fransız ekiplerinden Bastia forması giyen Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai'nin transferi için kulübü ve kendisiyle her konuda anlaşmaya vardı. 4+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkışılan 19 yaşındaki oyuncu sağlık kontrolü ve resmi imza için dün gece yarısı Trabzon'a geldi. Karadeniz kulübünün genç oyuncu için taksitler halinde 5 milyon Euro ödeyeceği gelen bilgiler arasında. Geçtiğimiz sezon Bastia formasıyla 18 maça çıkan Christ Inao Oulai sahada bulunduğu 996 dakikada 1 gol atarken 5 sarı kart gördü.