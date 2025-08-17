SON DAKİKA
Trabzonspor Bastia’dan Christ İnao Oulai transferinde mutlu sona yaklaştı

Bordo-Mavililer’in Fildişili Christ İnao Oulai ile anlaştığı öğrenildi... 19 yaşındaki genç 8 numaranın transferinin 5 milyon euro’ya bitmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi :17 Ağustos 2025
Trabzonspor Fransa 2. Ligi'nde Bastia takımında forma giyen Christ İnao Oulai transferinde önemli adımlar attı. 19 yaşındaki Fildişili futbolcu, orta sahanın her bölgesinde görev yapabilse de ağırlıklı olarak 8 numara pozisyonunda forma giyiyor.

Kulübü ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcunun şu andaki piyasa değeri 600 bin euro olarak gözüküyor. Bordo-Mavili yönetimin Oulai ile anlaştığı gelen bilgiler arasında yer var... Ayrıca Fırtına'nın Bastia ile de 5 milyon euro'ya el sıkışmak üzere olduğu bilgisi paylaşıldı.

GÖZLER SANCHES'İN SAĞLIK RAPORUNDA

Geçtiğimiz sezonu Benfica'da kiralık geçiren Renato Sanches, Trabzonspor'a önerildi. 27 yaşındaki futbolcunun, satın alma opsiyonunu Benfica kullanmadı. PSG ile kontratı olan Sanches'in menajerleri, oyuncuyu Bordo-Mavililer'e teklif etti. Fırtına'nın oyuncunun sağlık raporuna göre hareket edeceği belirtildi.

