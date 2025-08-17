SON DAKİKA
Mourinho’dan Göztepe maçında sert değerlendirme ve ilginç tepki

F.Bahçe Teknik Direktörü Mourinho maçtan sonra, “Adil sir sonuç oldu. İkinci bölgede zorluklar yaşadık. Rakibin hakkını teslim etmek gerekiyor. Burada her maç zorlu.” dedi.

Giriş Tarihi :17 Ağustos 2025
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Göztepe maçından sonra açıklamalarda bulundu. Portekizli hoca, "Rakip çok geride fiziksel bir savunma yaptı. İkinci bölgede zorluklar yaşadık. Rakibin hakkını teslim etmem gerekiyor. Burada oynanan her maç zorlu. Bugünkü sonuç adil bir sonuç oldu." dedi.

Geriden oyun kurmakta zorlandıklarını vurgulayan Mourinho, "Yapamadığımız şey, 3. bölgede son paslardı. Blok halinde 5+3 diziliyorlardı. 3 stoperleri temaslı oyunda ve havada harikaydı." ifadesini kullandı.

MOURİNHO'DAN İLGİNÇ TEPKİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho Göztepe maçının ilk yarısı bitmeden 4 dakika önce soyunma odasına gitti. Portekizli hocanın hakem kararına tepki gösterdiği için bu davranışı yaptığı öne sürüldü. Portekizli hocanın 2. yarı ise herkesten daha önce sahaya gelmesi gözden kaçmadı.

POZİSYON YARATAMADIK

Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Amacımız kazanmaktı. Burada zor bir maç olacağını biliyorduk. Agresif bir maç oldu. İkili mücadelelerde uzun toplara dayalı bir maç oldu. Bu anlamda iyi bir iş çıkardık. Problem pozisyon yaratamadık. Fırsatları değerlendirmeliyiz." diye konuştu.

