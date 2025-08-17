Beşiktaş Eljif Elmas transferinde devrede

Transfer penceresinin kapanmasına 1 aydan az bir süre kala Beşiktaş'ta çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Kalan süreçte birçok pozisyonunu takviye etmek isteyen yönetimden flaş bir hamle geldi. İtalyan basınına göre siyah-beyazlılar, bir dönem Fenerbahçe'nin de formasını giyen Eljif Elmas'ı gündemine aldı. Tuttomercatoweb'te yer alan haberde; Kuzey Makedonyalı futbolcu için görüşmelerin başladığı belirtildi.

Eljif Elmas'ın Beşiktaş'ın yaptığı 5 milyon euroluk maaş teklifini reddettiği ancak pazarlıkların sürdüğü ifade edildi. Ayrıca Eljif Elmas'ın ilk olarak Serie A veya Premier League'de forma giymek istediği, West Ham'ın şu anda devrede olduğu vurgulandı. Orta alanın merkezinde ve sol kanatta görev yapabilen 25 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Torino'da kiralık geçirmişti.