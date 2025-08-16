Trabzonspor’dan genç yıldız Christ Inao Oulai için 7 milyon euro’luk teklif

Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Trabzonspor, orta sahaya genç ve gelecek vadeden bir isim eklemek için harekete geçti. Bordo-Mavililer, Fransa Ligue 2 ekiplerinden SC Bastia forması giyen 19 yaşındaki Christ Inao Oulai'yi gündemine aldı.

TEKLİF 7 MİLYON EURO

Orta sahanın tüm bölgelerinde oynayabilen ancak özellikle 8 numara pozisyonunda görev yapan Oulai için resmi teklif yapan Trabzonspor, genç oyuncuyla ise prensip anlaşmasına vardı. Kulüp yönetiminin, potansiyeli yüksek Oulai'yi geleceğe dönük önemli bir katkı olarak kadroya kazandırmayı hedeflediği öğrenildi. Fransa basını, Trabzonspor'un teklifinin 7 milyon euro civarında olduğunu duyurdu.

Genç yıldız adayı Oulai, Trabzonspor taraftarını heyecanlandıran bir isim.