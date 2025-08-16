Fenerbahçe Red Bull Salzburg’un yıldızı Dorgeles Nene ile anlaştı

Belçika basınında yer alan haberlere göre, Fenerbahçe, Red Bull Salzburg forması giyen Dorgeles Nene ile anlaşma sağladı. Mali asıllı 22 yaşındaki kanat oyuncusunun, Fenerbahçe ile uzun vadeli bir sözleşme konusunda el sıkıştığı belirtilirken, kulübü Salzburg'un transfer için yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği aktarıldı.

Nene'nin Avusturya ekibiyle 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen genç oyuncu, geçtiğimiz sezon Salzburg formasıyla çıktığı 49 resmi karşılaşma 15 gol ve 9 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekmişti.