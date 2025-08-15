PODCAST CANLI YAYIN
Galatasaray Ederson transferinde bonservis pazarlıklarında önemli mesafe katetti

Manchester City’nin Brezilyalı kalecisi ile yıllık ücret konusunda el sıkışan Galatasaray, İngiliz ekibiyle yaptığı pazarlıklarda da aradaki farkı 5 milyon euroya kadar düşürdü. M.City, 13 milyon euro talep ederken Cimbom 8 milyon önerdi.

15 Ağustos 2025
Galatasaray'da kaleci transferi listesinin başında yer alan Ederson ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Manchester City forması giyen Brezilyalı kaleci ile yıllık ücret konusunda anlaşma sağlayan Sarı-Kırmızılılar'ın İngiliz ekibiyle yaptığı bonservis pazarlıklarında da önemli bir mesafe katettiği öğrenildi. Cimbom'un İngiliz ekibiyle yaptığı görüşmelerde aradaki farkı 5 milyon euro seviyelerine kadar düşürdüğü öğrenildi.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Yönetimin, M.City'nin 13 milyon euro talep ettiği 31 yaşındaki file bekçisi için 8 milyon euro teklif ettiği ve görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyor. Galatasaray, deneyimli eldiveni 10 milyon euronun altında bir rakama kadrosuna katmak istiyor.

