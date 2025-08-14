Solskjaer St. Patrick’s maçı öncesi iddialı konuştu

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer bugün İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile oynayacakları maç öncesinde dün basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Norveçli teknik adam,"Bu maç için sabırsızlanıyorum. İlk maçta 35 dakika çok iyiydik. Rakibimiz de kendi sahasında Avrupa kupalarında gol yememişti. Olması gerektiği gibi sahadaydık. Rakibimiz ikinci yarıda sistemlerini değiştirdi. İkinci yarı ilk yarı gibi iyi değildi. Yarın (bugün) ikinci yarıdaki gibi başlayacağını düşünüyorum. Çok iyi hazırlandık ve maça hazırız." diye konuştu.

Solskjaer, UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk hayali olup olmadığı ile ilgili bir soruya, "Şu an bu turnuvada her maçı kazanmak için mücadele edeceğiz. Kupa şansımız da var. Her maça ciddi çıkacağız ve sonuna kadar gitmeyi umut ediyorum." diye cevap verdi.