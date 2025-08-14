SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Solskjaer St. Patrick's maçı öncesi iddialı konuştu

Takımının karşılaşmaya hazır olduğunu belirten Norveçli teknik adam Konferans Ligi’ndeki hedefleriyle ilgili de “Kupa şansımız da var. Her maça ciddi çıkacağız ve sonuna kadar gitmeyi umut ediyorum.” ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Ağustos 2025
Solskjaer St. Patrick’s maçı öncesi iddialı konuştu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer bugün İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile oynayacakları maç öncesinde dün basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Norveçli teknik adam,"Bu maç için sabırsızlanıyorum. İlk maçta 35 dakika çok iyiydik. Rakibimiz de kendi sahasında Avrupa kupalarında gol yememişti. Olması gerektiği gibi sahadaydık. Rakibimiz ikinci yarıda sistemlerini değiştirdi. İkinci yarı ilk yarı gibi iyi değildi. Yarın (bugün) ikinci yarıdaki gibi başlayacağını düşünüyorum. Çok iyi hazırlandık ve maça hazırız." diye konuştu.

Solskjaer, UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk hayali olup olmadığı ile ilgili bir soruya, "Şu an bu turnuvada her maçı kazanmak için mücadele edeceğiz. Kupa şansımız da var. Her maça ciddi çıkacağız ve sonuna kadar gitmeyi umut ediyorum." diye cevap verdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı! Rüşvet, casusluk FETÖ’ye yardım suçu
Başkan Erdoğan’ı hedef alan CHP’li Özel’e soruşturma! AK Parti’den peş peşe tepki
Takas İstanbul
Milyonları ilgilendiren reform paketi yolda: Emeklilik kolaylaşıyor, çalışma hayatı değişiyor
Avukat Rezan Epözdemir’e casusluk ve FETÖ yardımı soruşturması
Başkan Erdoğan AK Gençlik kampında açıkladı: Yarın partimize yeni isimler katılacak
Türk Telekom
Çanakkale’de 22 milyon liralık itfaiye aracı alevlere teslim oldu
Konut satışlarında büyük sıçrama: En çok ev alanlar yine onlar oldu!
CHP lideri Özgür Özel’in İBB Borsası iddiaları desteksiz çıktı | Hukuk kurmaylarına kızgın: Beni rezil ettiniz
Aydın’da CHP depremi AK Parti rüzgarı! Özlem Çerçioğlu ile birlikte listede 3 isim daha var
Özgür Özel Silivri’de conta yaktı! Rezil dil sefil siyaset... Başkan Erdoğan’a Lan diye hakaret edip namusa dil uzattı!
UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Başakşehir Viking ile 1-1 berabere kalarak Play-Off turuna katılmaya hak kazandı
Türkiye’nin dört bir yanında orman yangınları! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor | Son durum ne?
Bakan Fidan’dan YPG’ye son uyarı: Zamana oynamayı bırakın! Biz enayi değiliz kurnazlıklarınızı görüyoruz
Başkan Erdoğan liderliğindeki YİK toplandı! Temel aile hedef Türkiye Yüzyılı: 10 yıllık plan masada
Karaman Çocuk Evleri gerçeği! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladı
İmamoğlu bu kez de Washington ve Londra’ya ağlıyor! Bloomberg’e konuştu: Adaylığım engellenirse…
Trump’tan Putin ile Alaska görüşmesi öncesi Zelenskiy hamlesi! Önce onunla görüşecek | Trump Rus ekonomisini çökertecek iddiası
AK Parti 24’üncü yaşını kutluyor! Başkan Erdoğan kuruluşunda o sözü söylemişti... | Millete hizmet vesayetle mücadele her seçime damga!