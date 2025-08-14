SON DAKİKA
Fenerbahçe'nin Feyenoord zaferi Hollanda basınında geniş yankı buldu

5-2’lik skor Hollanda basınında geniş yer buldu. Volkskrant’ta yer alan haberde “Mourinho bir takımıyla daha Hollanda ekibini yendi. Bu anlamda Mourinho hala ‘özel kişi.“ denildi.

Giriş Tarihi :14 Ağustos 2025
Fenerbahçe'nin Feyenoord'u 5 golle yenerek rakibini Şampiyonlar Ligi'nin dışına itmesi Hollanda basınında geniş yankı uyandırdı. Fenerbahçe'nin unutulmaz galibiyetinde Jose Mourinho'ya ayrı bir parantez açıldı.

CEHENNEM VURGUSU

Gelderlander'de yer alan haberde, "Feyenoord İstanbul'da çöktü, Şampiyonlar Ligi hayali suya düştü. Meşhur İstanbul Cehennemi çılgın, coşkulu ve sağır ediciydi" denildi. Volkskrant'ta yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı: "Jose Mourinho bir takımıyla daha Hollanda ekibini yendi. Bu anlamda Mourinho hâlâ 'Özel Kişi'. Mourinho, geçen hafta Rotterdam'da da vurguladığı gibi, Hollandalı rakiplerine karşı neredeyse her zaman kazanıyor. Haklı olduğunu bu maçta da gösterdi."

