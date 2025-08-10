SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Galatasaray'ın son gözdesi Koni De Winter

G.Saray’ın 22 milyon Euro değerindeki Koni De Winter için yoğun mesai harcadığı İtalyan basını tarafından iddia edildi. Stoper başta olmak üzere üç farklı pozisyonda oynayabilen 23 yaşındaki Belçikalı starın transferinin yüksek bonservis bedeli nedeniyle zor olduğu belirtiliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Ağustos 2025
Galatasaray’ın son gözdesi Koni De Winter

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İtalyan basını, Galatasaray'ın Genoa'da forma giyen Belçikalı futbolcu Koni De Winter transferi için yoğun mesai harcadığını iddia etti.

Sarı-Kırmızılılar'ın, genç ve yetenekli stoperle ciddi şekilde ilgilendiği, Çizme medyasındaki çeşitli kaynaklar tarafından öne sürüldü.

22 milyon Euro güncel piyasa değerine sahip olan 23 yaşındaki oyuncunun, transferinin zorluğu da dikkat çekiyor. Genoa ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için Galatasaray'ın yüksek bir bonservis bedeli ödemesi gerektiği belirtiliyor. Ana bölgesi stoper olan 1.91 boyundaki De Winter, sağ bek, sol bek ve ön libero pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

Teknik kapasitesi ve fiziksel yapısıyla dikkat çeken Belçikalı futbolcu, özellikle hızlı oyuna adapte olabilen ve çeşitli pozisyonlarda forma giyebilme esnekliğiyle takımda farklı alanlarda tercih edilebilecek bir isim. Geçtiğimiz sezon takımı ile 23 karşılaşmada forma giyen genç futbolcu, 3 golle takımına katkı sağlarken performansıyla da dikkat çeken bir oyuncu oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Cem Çelik ’Eko’sistemi anlattı! CHP’li İBB’de 40 milyarı böyle vurdular | Çalışamaz şirketlerden toplanan hisseler Fatih Keleş’e
Kamu ve özel sektör personel arıyor | En az 154 bin kişi alınacak! İşte açık işler
Gazze için umut fenerleri yandı! On binler tekbir sesleriyle Beyazıt’tan Ayasofya’ya yürüdü | Kalabalık dron ile görüntülendi
İsrail’in işgal planı kabul edilemez | Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan Mısır’da açıkladı: Netanyahu tarihten silinecek | İşgal planı uyarısı | Zengezur mesajı
Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında kritik görüşme! Barış yolunda sağlanan ilerlemeler memnuniyet verici
Abdülhamid Han sondaj gemisinden 3 yılda 9 sondaj 75 milyar metreküplük keşif! Arkasında Berat Albayrak’ın hamleleri var
İngiliz polisinden Gazze eylemine sert müdahale: Destekçiler yaka paça gözaltına alındı! Palestine Action yasaklı örgüt ilan edilmişti...
Bakan Yumaklı duyurdu! Çanakkale merkez ve Bayramiç’teki yangınlar kontrol altında
MHP Terörsüz Türkiye için sahaya indi: Hiçbir pazarlık ve taviz söz konusu değil
Çeşme’nin su hasreti bitiyor! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı: Bugün hizmete alıyoruz!
Tielemans hamlesi! Fenerbahçe kulislerinde konuşulan transfer iddiası gündeme bomba gibi düştü
Cumhurbaşkanını ilk kez halk seçti! Başkan Erdoğan görevde 11 yılı tamamladı
ICRYPEX davasında skandallar bitmiyor! Vurgunu yapan şirket bilirkişi oldu
Gaziantep FK - Galatasaray maçı sonrası o yıldıza övgü! Futbol piyanisti
Tarihe geçti! 55 yılın en sıcağı
Bu penaltı sezon boyunca konuşulacak! Gaziantep FK - Galatasaray maçı sonrası olay sözler
Hafta sonu hava nasıl olacak? 9-10 Ağustos MGM’den il il hava durumu raporu: Termometreler 46 dereceyi gösterecek
Galatasaray’dan iki dev transfer! İmkansız denen isim için teklif
9 odalı evinde 2 oğluyla yaşıyor! Çağla Şıkel’in evi olay oldu