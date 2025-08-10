Galatasaray’ın son gözdesi Koni De Winter

İtalyan basını, Galatasaray'ın Genoa'da forma giyen Belçikalı futbolcu Koni De Winter transferi için yoğun mesai harcadığını iddia etti.

Sarı-Kırmızılılar'ın, genç ve yetenekli stoperle ciddi şekilde ilgilendiği, Çizme medyasındaki çeşitli kaynaklar tarafından öne sürüldü.

22 milyon Euro güncel piyasa değerine sahip olan 23 yaşındaki oyuncunun, transferinin zorluğu da dikkat çekiyor. Genoa ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için Galatasaray'ın yüksek bir bonservis bedeli ödemesi gerektiği belirtiliyor. Ana bölgesi stoper olan 1.91 boyundaki De Winter, sağ bek, sol bek ve ön libero pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

Teknik kapasitesi ve fiziksel yapısıyla dikkat çeken Belçikalı futbolcu, özellikle hızlı oyuna adapte olabilen ve çeşitli pozisyonlarda forma giyebilme esnekliğiyle takımda farklı alanlarda tercih edilebilecek bir isim. Geçtiğimiz sezon takımı ile 23 karşılaşmada forma giyen genç futbolcu, 3 golle takımına katkı sağlarken performansıyla da dikkat çeken bir oyuncu oldu.