Bajo’da flaş gelişme

Uzun bir süredir Beşiktaş'ın transfer gündeminde bulunan Mahmudu Bajo ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Slovak ekibi Dunajska Streda forması giyen 20 yaşındaki Gambiyalı ön liberonun menajeri Modou Lamin Beyai dün İstanbul'a geldi.

Beyai'nin dün Beşiktaş yönetimi ile transfer için son detayları görüştüğü ve transferin ilerleyen günlerde resmiyet kazanacağı da gelen haberler arasında. Beşiktaş'ın Bajo için Slovak ekibine 3 milyon Euro civarında bir bonservis ödemesi bekleniyor. Bajo bu sezon Streda ile 36 maça çıktı.