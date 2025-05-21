Trabzonspor’da yabancı sorunu geri döndü

2024-25 sezonunu boşa geçiren Trabzonspor, şimdiden yeni sezonun planlamasına başladı. Teknik Direktör Fatih Tekke, yönetimle birlikte kadro yapılanması üzerinde mesai harcarken en büyük sorunlardan biri ise yabancı oyuncu sayısı.

Şu an kadrosunda 13 yabancı futbolcusu bulunan Fırtına, kiralık sözleşmesi bitecek olan Banza ile yola devam etmeyecek ve bu sayıyı 12'ye düşürecek. Ancak sezon sonunda kiralık olarak gönderilen Barisic ve Teklic'in geri dönmesiyle birlikte sayı tekrar 14'e çıkacak. Yeni yabancı kuralına göre 2025- 26 sezonunda A Takım listesine en fazla 14 yabancı oyuncu yazılabilecek.