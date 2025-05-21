Beşiktaş Southampton’ın Polonyalı stoperini gündemine aldı

Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar'ın stoper bölgesine önemli takviyeler yapması bekleniyor. Kartal'ın bu bölge için gündemine gelen son isim ise İngiltere Premier Lig'e veda eden Southampton'ın Polonyalı stoperi Jan Bednarek oldu.

AYRILMAK İSTİYOR

29 yaşındaki oyuncuyu listesine ekleyen Beşiktaş'ın sezon sonunda oyuncu için Ada ekibiyle temasa geçip teklif yapması bekleniyor. Kulübüyle 2027 yılına kadar kontratı bulunan deneyimli savunmacının Championship'te forma giymek istememesi nedeniyle takımdan ayrılmaya sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

34 MAÇTA 2 GOL

Bu sezon İngiliz ekibiyle çıktığı 34 maçta 2 gol kaydeden 1,89'luk stoper söz konusu süreçte 7 de sarı kart gördü. Premier Lig takımlarının da ilgi gösterdiği deneyimli savunmacı Polonya Milli Takımı formasını da 67 kez giyip ülkesi adına 1 gol kaydetti.