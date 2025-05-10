Trabzonspor ve Galatasaray Akyazı’da buluşuyor!

Haftanın maçı bugün Akyazı'da oynanacak. Trabzonspor bugün evinde lider Galatasaray'ı konuk edecek. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Sarı-Kırmızılı ekip, Süper Lig'in 16. haftasında İstanbul'da oynanan maçı 4-3 kazanmıştı. RAMS Park'taki müsabakada oldukça çekişmeli geçmişti. İki takım, Süper Lig'deki müsabakadan 4 gün sonra bir kez daha karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de kozlarını paylaşacak Trabzonspor ile Galatasaray, 14 Mayıs Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçına çıkacak. Cimbom bugün Trabzonspor karşısında kazandığı takdirde F.Bahçe ile aradaki 8 puan farkı koruyarak ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu daha erken ilan etme şansını yakalamış olacak.