Beşiktaş transferde rotasını Hollanda’ya çevirdi! Victor Edvardsen aşkı yeniden alevlendi

Gelecek yıl güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta ilk plan iyi bir santrfor transferi... Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in önümüzdeki yıl Ciro Immobile'yi kadroda düşünmediği biliniyor.

Norveçli çalıştırıcı geldiği günden beri İtalyan forveti hep yedek bırakmıştı. Bu gelişmeler doğrultusunda Siyah-Beyazlı yönetimin Eredivisie takımlarından Go Ahead Eagles forması giyen Victor Edvardsen ile ilgilendiği Hollanda basını tarafından öne sürüldü. İsveçli futbolcu daha önce Kartal'ın gündemine gelmişti. Haberin detayında Solskjaer'in yardımcısı Erling Moe'nun Molde'yi çalıştırdığı dönemde 29 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediği de belirtiliyor.

Go Ahead Eagles ile 2026'ya kadar kontratı bulunan golcü ismin 900 bin Euro'luk piyasa değeri var. Bu sezon Hollanda temsilcisiyle 37 resmi maçta 3033 dakika süre alan Edvardsen, 9 gol atarak 6 asistlik performans sergiledi. Futbol kariyerine ülkesinde başlayan 1.85 boyundaki golcü, güçlü fizik yapısıyla dikkat çekiyor. Bitiriciliğiyle gol yollarında etkili performansa sahip olan Edvardsen, kariyerinde farklı liglerde forma giyerek tecrübe kazandı.

Güçlü fiziği ile dikkat çeken İsveçli forvet oyuncusu bitiriciliği ile oynadığı takımlara önemli gol katkısı vermeyi başardı.