Trabzon’un yıldızı Ozan Tufan’dan önemli açıklamalar!

Ozan Tufan, kulüp dergisine konuştu. "Bir maden işçisinin çocuğu olmak nasıl bir duyguydu? O günlerden, babanız madene gittiği anlarla alakalı neler kaldı aklında?" sorusuna Ozan Tufan, "Ben altyapıda oynarken babam her gün işe gider, madene girerdi. Birkaç kez onunla birlikte ben de gittim, çalıştığı ortamı, yaşadığı zorlukları, duyguları gördüm ve dayanamadım. Onun çalıştığı koşulları görünce her zaman, onları nasıl mutlu edebilirim diye düşünürdüm. Bunun için benim bir şeyleri başarmam gerekirdi, bu bilinçle çok çalışıp buralara kadar geldim. Onları mutlu ettiğimi düşünmek gurur verici benim için" şeklinde yanıt verdi.



Deneyimli futbolcu farklı bölgelerde forma giymesiyle ilgili olarak, "Fatih Tekke hocamla da görüştüm, birçok bölgede oynayabilmemin avantajını kullanmak istiyor. Ama en önemlisi doğru kullanmak ve takıma en yüksek katkı vermek. Nerede görev yaparsam yapayım kanımın, canımın, terimin son damlasına kadar mücadele etmek" yorumunu yaptı.



DRAGUŞ GERİ DÖNÜYOR

Sakatlığını atlatan Rumen yıldız, Kasımpaşa maçında riske edilmeyecek. G.Saray maçında kadroda olacak. ÇAYKUR Rizespor maçında sakatlanan Rumen yıldız Denis Draguş'tan müjdeli haber geldi. Sakatlığını atlatan yıldız futbolcunun Kasımpaşa maçında riske edilmeyeceği ancak 10 Mayıs'ta Süper Lig'de oynanacak Galatasaray maçında kadroda olacağı öğrenildi. Bu sezon Trabzonspor ile 24 maça çıkıp 3 gol, 1 asiste imza atan 25 yaşındaki futbolcunun sezonun geride kalan kısmında ortaya koyacağı performans merak ediliyor.



BANZA REKORA KOŞUYOR

Trabzonspor'un forveti Simon Banza, kariyerinin en golcü sezonuna doğru ilerliyor. Bordo-Mavili formayla ligde 27 maça çıkan Banza, rakip fileleri 19 kez havalandırdı. 2023-2024 sezonunda Braga'da 28 maçta 21 gol atan Banza, Bordo-Mavili formayla bu sayıyı geçmeye çok yakın. Banza, kalan 5 haftada 3 gol daha atarsa 22 gole ulaşıp kariyer rekorunu kıracak.



DİVAN TOPLANIYOR

Trabzonspor Divan Kurulu'nun 58. Olağan Genel Kurul Toplantısı, bugün saat 11.00'de Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Salonu'nda yapılacak. Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören tarafından yapılan duyuruda, toplantının kulübün geleceğine dair önemli değerlendirmelere sahne olacağı belirtildi. Öte yandan Başkan Ertuğrul Doğan, uzun bir aradan sonra basın toplantısı düzenleme kararı aldı. Daha önce birkaç kez Trabzon'da geniş kapsamlı bir basın açıklaması yapacağını duyuran Başkan Doğan, bugün basın mensuplarının karşısına geçecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN