Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: Galibiyet için savaşacağız

BeşiktaşTeknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer dünkü idman öncesinde açıklamalarda bulundu. Norveçli teknik adam, "Derbi maçı için sabırsızlanıyorum. Her maçın hikayesi farklıdır. Bu yüzden farklı maçlarda farklı sistemlerle oynanabilir. Bakarsınız 1 veya 2 defans oyuncusuyla maça çıkarız, belli mi olur. Kararımızı hafta sonu vereceğiz. Umarım en iyi şekilde oynayıp galibiyet alırız" dedi. Solskjaer, "Biliyorsunuz hedefimiz olan 3.'lük için önümüzde 5 maçımız var. Bunlardan biri de Fenerbahçe maçı. Tüm futbolcularımız performansının en iyisini göstermek için savaşacaktır" dedi. 52 yaşındaki teknik adam, "Paulista ve Emirhan idmana çıkmayacaklar. Uduokhai de ilk kez antrenmana çıkacak. Fakat hazır olacağını düşünmüyorum. Umarım Paulista ve Emirhan hazır olabilirler" dedi.



KARTAL TAKTİK ÇALIŞTI

Beşiktaş Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen idman, oyuncuların dörde bölünmüş alanda ayak tenisi oynamalarıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın son bölümünde Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde duruldu.

OLE'YE KARŞI JOSE MAÇI OLMAYACAK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya çok büyük saygı duyduğunu belirten Solskjaer, "Bu maç derbi maçı. Ole'ye karşı Mourinho maçı olmayacak. Müsabaka Fenerbahçe'ye karşı Beşiktaş'ın maçı olacak. Skora sahada olacak oyuncular karar verecek" ifadelerini kullandı.

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