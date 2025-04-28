PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Talisca son dönemde Fenerbahçe'yi sırtlıyor: Gelir gelmez skorerliğini gösterdi

Hücumda Fener’e güç katan Talisca, üst üste son 4 sezonda 20 gole ulaşmayı başardı. Al Nassr ile 2021-22’de 33 maçta 22 gol; 2022-23’te 27 maçta 21 gol, 2023-24’te 31 maçta 26 gol atan Sambacı, bu sezon Suudi kulübü ve Sarı- Lacivertliler ile çıktığı 37 maçta 20 gol attı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Nisan 2025
Talisca son dönemde Fenerbahçe’yi sırtlıyor: Gelir gelmez skorerliğini gösterdi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Anderson Talisca, Süper Lig'e gelir gelmez skorer kimliğini ortaya koydu... Sambacı, Sarı- Lacivertli takımdaki istatistikleriyle üst üste 4 sezonda 20 gole ulaşmayı başardı. Brezilyalı yıldız, Al Nassr ile 2021- 22'de 33 maçta 22 gol; 2022-23'te 27 maçta 21 gol, 2023-24'te 31 maçta 26 gol atmayı başarmıştı. Talisca bu sezon ise Al Nassr ve Fenerbahçe ile 37 maça çıkarken 20 gol kaydetti.

FENER'İN GOL MAKİNESİ
Yıldız futbolcu, Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 9 kez gol sevinci yaşadı. 31 yaşındaki oyuncu, Türkiye Kupası'nda da 3 gol atarak Kanarya ile toplam 12 gole ulaştı. Trabzonspor karşısında hat-trick yaparak dikkat çeken tecrübeli sol ayak, Bodrum FK; Sivasspor, Kayserispor ve Gaziantep FK maçlarında ağları sarsmayı başardı. Talisca, Fenerbahçe'nin hücum hattında kilit oyuncu olarak görev yapıyor. Son maçlardaki performansıyla takımını güçlendirmede önemli rol oynuyor.

DEPLASMAN GOLCÜSÜ FRED
Fred, Fenerbahçe formasıyla deplasmanlarda gollerini atıyor... Brezilyalı yıldızın bu istatistiği dikkatlerden kaçmayan bir detay olarak öne çıkıyor. 32 yaşındaki orta saha, bugüne kadar Sarı-Lacivertli forma ile 76 maçta 8 gol kaydetti. Fred bu gollerin hepsini deplasmanda attı. Fred'in geçen sezon Süper Lig'de 3; bu sezon ise 5 bulunuyor. Sambacı geçen yıl Trabzonspor'a 2, Sivasspor'a 1 gol atarken; bu yıl Rizespor'a 3, Trabzonspor'a 1, Gaziantep FK'ya 1 gol attı. Brezilyalı'nın Fener'in oyun kurgusunda önemli rolü var.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor! Masada İstanbul depremi ve terörsüz Türkiye var
Emekliye ikinci ikramiye: Ödeme ne zaman verilecek? Yeni artış var mı?
9 sayfalık miras mektubuna TAKVİM ulaşmıştı! Cevdet Türkyolu mirasa çöktü FETÖ’de iç kaos alevlendi: Teröristbaşı Fetullah Gülen’in vasiyetine iptal davası!
Samsun’da can pazarı! Heyelan sonucu kaya parçaları otomobilin üstüne düştü: Baba ve 2 çocuktan acı haber
Lüks düşkünü Nazlı Sabancı’dan şaşırtan mütevazılık: Milyonluk Fransız çantası yerine ucuz markaya yöneldi!
Elazığ’da 4.9 büyüklüğünde deprem! Olumsuz durum var mı? Elazığ Valiliği ve AFAD açıkladı
5. yıldıza 5 kala! Eyüpspor - Galatasaray: 1-5 | MAÇ SONUCU
CHP’li İBB’de ihale ve rüşvet dalgasında 2. perde | Ekosistemin çarkında yok yok: Ongun’un eşinin şirketine ihale paraları! İSKİ üzerinden milyonlar akıtıldı
Türk demokrasisinin kara lekesi | Vesayetten kurtuluşun kırılma noktası! Kabineden peş peşe 27 Nisan paylaşımı
Papara Park’ta gol fırtınası! Trabzonspor - Alanyaspor: 4-3 | MAÇ SONUCU
İslam Memiş ’sarkmalar bekliyoruz’ dedi! 1 gram altın bu rakama çıkacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan terörsüz Türkiye mesajı: PKK ya kendi isteğiyle ya da başka türlü sistemden çıkacak!
CHP ’jammer’ dedi otel yalanladı! Ekrem İmamoğlu ve ekibi otelde ne görüştü! Bavulda ne var?
Kanada’da da can pazarı: Araç kalabalığın arasına daldı: 9 kişi hayatını kaybetti
25 kilo eriyen Türkan Şoray’ın hastalığı ortaya çıktı! Yeşilçam’ın Al Yazmalı’sı meğer sessiz sedasız mücadele ediyormuş...
İtalya ile Türkiye arasında 2022’den sonra bir ilk! Meloni davet etti Başkan Erdoğan gidiyor! Yeni işbirlikleri masada!
İran toz duman! Şahid Racai Limanı’nda büyük hasar: 40 ölü yüzlerce yaralı | Patlamanın nedeni ortaya çıktı
Meteoroloji’den kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! O illerde yaşayanlar dikkat! İstanbul, İzmir, Bolu, Düzce....
Fenerbahçe’ye tank gibi orta saha! Kanarya transferde fark yaratacak
Spor yazarları Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını yorumladı! Ağam eğlenir