Talisca son dönemde Fenerbahçe’yi sırtlıyor: Gelir gelmez skorerliğini gösterdi

Devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Anderson Talisca, Süper Lig'e gelir gelmez skorer kimliğini ortaya koydu... Sambacı, Sarı- Lacivertli takımdaki istatistikleriyle üst üste 4 sezonda 20 gole ulaşmayı başardı. Brezilyalı yıldız, Al Nassr ile 2021- 22'de 33 maçta 22 gol; 2022-23'te 27 maçta 21 gol, 2023-24'te 31 maçta 26 gol atmayı başarmıştı. Talisca bu sezon ise Al Nassr ve Fenerbahçe ile 37 maça çıkarken 20 gol kaydetti.



FENER'İN GOL MAKİNESİ

Yıldız futbolcu, Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 9 kez gol sevinci yaşadı. 31 yaşındaki oyuncu, Türkiye Kupası'nda da 3 gol atarak Kanarya ile toplam 12 gole ulaştı. Trabzonspor karşısında hat-trick yaparak dikkat çeken tecrübeli sol ayak, Bodrum FK; Sivasspor, Kayserispor ve Gaziantep FK maçlarında ağları sarsmayı başardı. Talisca, Fenerbahçe'nin hücum hattında kilit oyuncu olarak görev yapıyor. Son maçlardaki performansıyla takımını güçlendirmede önemli rol oynuyor.



DEPLASMAN GOLCÜSÜ FRED

Fred, Fenerbahçe formasıyla deplasmanlarda gollerini atıyor... Brezilyalı yıldızın bu istatistiği dikkatlerden kaçmayan bir detay olarak öne çıkıyor. 32 yaşındaki orta saha, bugüne kadar Sarı-Lacivertli forma ile 76 maçta 8 gol kaydetti. Fred bu gollerin hepsini deplasmanda attı. Fred'in geçen sezon Süper Lig'de 3; bu sezon ise 5 bulunuyor. Sambacı geçen yıl Trabzonspor'a 2, Sivasspor'a 1 gol atarken; bu yıl Rizespor'a 3, Trabzonspor'a 1, Gaziantep FK'ya 1 gol attı. Brezilyalı'nın Fener'in oyun kurgusunda önemli rolü var.

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