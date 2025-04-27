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161 bisikletçi pedal çevirecek!

Türkiye’nin “ProSeries” kategorisindeki tek bisiklet yarışı başlıyor. 161 bisikletçi pedal çevirecek.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Nisan 2025
161 bisikletçi pedal çevirecek!

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Antalya'dan İzmir'e büyük bir heyecan yaşanacak... 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2025), bugün Antalya'da başlayacak. Antalya'dan başlayan tur 4 Mayıs Pazar günü İzmir'de sona erecek.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 8 etaptan oluşacak. TUR 2025'te 3 kıtadan, 13 ülkeden 23 takımın 161 bisikletçisi, 1153 kilometre boyunca pedal çevirecek. Ayrıca TUR 2025'te 3 Dünya Turu, 13 profesyonel, 7 de kıta takımı pelotonda mücadele verecek. İstanbul Büyükşehir Belediyespor; Spor Toto ve Konya Büyükşehir Belediyespor olmak üzere Türkiye'den 3 takım, organizasyonda yer alacak.

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