Ziraat Bankart seride öne geçti

Türkiye SMS Efeler Ligi final karşılaşmasının birincisinde Ziraat Bankart, Galatasaray'ı set vermeden 3-0 yenmeyi başardı. Maça hızlı bir başlangıç yapan Ankara takımı ilk seti 25-19, ikinci seti de 25-21 önde kapatmayı başardı. Karşılaşmanın 3. seti büyük bir heyecana sahne olurken bu seti de 26-24 önde bitiren Ziraat Bankart karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı 2 takım arasındaki 2. karşılaşma 26 Nisan'da oynanacak.



Ziraat Bankart, Galatasaray'ı set vermeden 3-0 yenmeyi başardı. Maça hızlı bir başlangıç yapan Ankara takımı ilk seti 25-19, ikinci seti de 25-21 önde kapatmayı başardı.



Türkiye SMS Efeler Ligi final karşılaşmasının birincisinde Ziraat Bankart, Galatasaray'ı set vermeden 3-0 yenmeyi başardı. Maça hızlı bir başlangıç yapan Ankara takımı ilk seti 25-19, ikinci seti de 25-21 önde kapatmayı başardı. Karşılaşmanın 3. seti büyük bir heyecana sahne olurken bu seti de 26-24 önde bitiren Ziraat Bankart karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı 2 takım arasındaki 2. karşılaşma 26 Nisan'da oynanacak.

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