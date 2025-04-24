SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Hacıosmanoğlu: İstanbul futbolun merkezi olacak

TFF’nin Levent Kasrı’nda faaliyet gösterecek olan UEFA temsilciliğinin açılışı bugün saat 12.00’de yapılacak. Gala yemeğinde konuşan Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, “İstanbul futbolun merkezi olacak” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Nisan 2025
Hacıosmanoğlu: İstanbul futbolun merkezi olacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

TFF'nin temasları sonucu İstanbul'da açılması kararlaştırılan UEFA temsilciliği bugün faaliyetlerine başlayacak. Londra ve Brüksel'in ardından Levent Kasrı UEFA'nın üçüncü dış merkezi olacak. Açılış bugün saat 12.00'de yapılacak. Bu arada İstanbul Temsilciliği için Çırağan Sarayı'nda gala yemeği düzenlendi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in yanı sıra, UEFA Yönetim Kurulu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'nın katıldığı gala yemeğine Beşiktaş'tan YK üyesi Orhan Özalp, Fenerbahçe'den de Başkan Ali Koç, Acun Ilıcalı ve Hakan Safi de katıldı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu dünkü galada,

"Bu süreçte en büyük güvencemiz Cumhurbaşkanımız Erdoğan olmuştur. Onun teşvik ve destekleri sayesinde ülkemiz dünya standartlarında modern statlara kavuşmuştur. İstanbul şimdi de futbolun merkezi olacak" dedi. UEFA Başkanı Caferin ise, "Burada TFF ile birlikte bir ofis açmaya karar verdik. Çünkü 2032'de Türkiye ve İtalya'nın en iyi Avrupa Şampiyonası'nı düzenlemesini istiyoruz" ifadesini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN DA TÖRENE KATILACAK
Londra ve Brüksel'in ardından Levent Kasrı İstanbul'un üçüncü dış merkezi olacak. İstanbul Temsilciliği'nin açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Ayrıca açılış törenine Ceferin'in yanı sıra ülke federasyon başkanları da iştirak edecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | İstanbul’da deprem fırtınası! Vatandaşlar geceyi parklarda geçirdi! Okul bahçeleri vatandaşlara açıldı
Türkiye Yüzyılı Osaka’da: Japonya’da Türk pavilyonuna büyük ilgi!
Borsa İstanbul
Başkan Erdoğan sahada: AFAD’daki kriz merkezinde brifing! Devletin tüm birimleri 7/24 teyyakuzda
İstanbul’da deprem kabusu: Kabineden ortak açıklama! Son durum ne? | Tüm birimler alarmda
13 saniyelik kabus: İstanbullular sokağa döküldü! Vatandaşlar park ve bahçelerde toplandı
Koza Altın
Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu’nun 23 Nisan’da verdiği ilk konseri dinledi
Son Papa’nın ölümünün ardından İstanbul yıkılacak demişti! St. Malachy 1000 yıllık kehanetinin ardından 6.2’lik deprem şoke etti
Başkan Erdoğan’dan İstanbul depremi açıklaması: Şimdilik sıkıntılı bir durum bulunmuyor
Başkan Erdoğan’dan 23 Nisan kabulü: Külliye’de çocukları ağırladı
Son depremler büyük İstanbul depremini tetikler mi? Kumburgaz fayına dikkat! Uzmanlardan İstanbul depremi uyarısı!
İstanbul’da deprem sonrası panik! Valilik sayıyı açıkladı: Yüksekten atlayanlar yaralandı | O anlar kamerada
Dünya son dakika koduyla duyurdu canlı takip ediyor! İstanbul’da peş peşe depremler
CANLI TAKİP | İstanbul’da şiddetli deprem! Panik anları kameraya yansıdı
A Spor canlı yayınında İstanbul depremi: Sakinliğinizi koruyun
İstanbul 6,2 ile sallandı! Vatandaşlara kritik uyarı: İşte deprem anında yapılması gerekenler
İstanbul’da deprem fırtınası: Vatandaşlar sokağa döküldü canlı yayında panik anları
ZTK’da finalin adı belli oluyor! İşte Trabzonspor - Göztepe maçı öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11’ler
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’ı istiyor! Transferde bomba