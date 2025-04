Hacıosmanoğlu: İstanbul futbolun merkezi olacak

TFF'nin temasları sonucu İstanbul'da açılması kararlaştırılan UEFA temsilciliği bugün faaliyetlerine başlayacak. Londra ve Brüksel'in ardından Levent Kasrı UEFA'nın üçüncü dış merkezi olacak. Açılış bugün saat 12.00'de yapılacak. Bu arada İstanbul Temsilciliği için Çırağan Sarayı'nda gala yemeği düzenlendi.



UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in yanı sıra, UEFA Yönetim Kurulu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'nın katıldığı gala yemeğine Beşiktaş'tan YK üyesi Orhan Özalp, Fenerbahçe'den de Başkan Ali Koç, Acun Ilıcalı ve Hakan Safi de katıldı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu dünkü galada,



"Bu süreçte en büyük güvencemiz Cumhurbaşkanımız Erdoğan olmuştur. Onun teşvik ve destekleri sayesinde ülkemiz dünya standartlarında modern statlara kavuşmuştur. İstanbul şimdi de futbolun merkezi olacak" dedi. UEFA Başkanı Caferin ise, "Burada TFF ile birlikte bir ofis açmaya karar verdik. Çünkü 2032'de Türkiye ve İtalya'nın en iyi Avrupa Şampiyonası'nı düzenlemesini istiyoruz" ifadesini kullandı.



BAŞKAN ERDOĞAN DA TÖRENE KATILACAK

Londra ve Brüksel'in ardından Levent Kasrı İstanbul'un üçüncü dış merkezi olacak. İstanbul Temsilciliği'nin açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Ayrıca açılış törenine Ceferin'in yanı sıra ülke federasyon başkanları da iştirak edecek.

