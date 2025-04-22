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Fullkrug bombası: Beşiktaş’ta Immobile’nin yerine Alman santrfor gündemde!

Siyah-Beyazlılar, West Ham’ın 32 yaşındaki Alman golcüsü için önümüzdeki günlerde resmi bir hamlede bulunacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Nisan 2025
Fullkrug bombası: Beşiktaş’ta Immobile’nin yerine Alman santrfor gündemde!

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Beşiktaş kötü geçen sezonun ardından transfer çalışmalarına başladı. Siyah-Beyazlı Yönetimin öncelikli hedefi ise golcü transferi... İtalyan golcü Ciro Immobile ile sezon sonunda yolları ayırmayı planlayan Kartal, yerine ise dünyaca ünlü bir santrforu düşünüyor. Beşiktaş'ın hedefindeki isim ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ta forma giyen Niclas Füllkrug. Sezon sonunda İngiliz ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız futbolcu için önümüzdeki günlerde resmi temasların başlayacağı öğrenildi.

27 MİLYON EURO ÖDEDİLER
Beşiktaş Yönetimi sezon sona ermeden Niclas Füllkrug ile söz kesmeyi hedefliyor. 2024 yılında İngiliz ekibine imza atan tecrübeli golcünün sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Bu sezon 15 maçta görev alan ve 2 gol, 2 asist üreten Panzer, geçtiğimiz yıl Dortmund'tan West Ham'a 27 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Alman Milli Takımı'nda 22 kez görev yapan Niclas Füllkrug, 14 kez fileleri havalandırmayı başardı.

MUSRATI GERI DÖNÜYOR!
Monaco'nun Beşiktaş'tan satın alma opsiyonu ile kiraladığı Musrati, Fransa'da da tutunamadı. Monaco'nun son oynadığı Strasbourg maçında kadroya alınmayan Libyalı orta sahanın opsiyonunun kullanılmayacağı ve sezon sonunda yeniden Beşiktaş'a döneceği iddia edildi.

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