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Beşiktaş orta saha transferinde rotasını Norveç’e çevirdi!

Siyah-Beyazlılar’ın, Bodo Glimt’in kaptanı Patrick Berg’in transferi için kulübü ve kendisiyle temasa geçtiği öğrenildi. Beşiktaş’a gelmeye sıcak bakan 27 yaşındaki ön libero için pazarlıklar sürüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Nisan 2025
Beşiktaş orta saha transferinde rotasını Norveç’e çevirdi!

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışına çok hızlı havlu atan, ardından gözünü 3'üncü sıraya diken Beşiktaş, önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak istiyor. Bu kapsamda harekete geçen Siyah- Beyazlı yönetim, rotasını Norveç ekibi Bodo Glimt'te forma giyen Patrick Berg'e çevirdi.

Siyah-Beyazlılar'ın transfer için Bodo Glimt ve futbolcu ile temasa geçtiği öğrenildi. Ole Gunnar Solskjaear'in transferine onay verdiği 27 yaşındaki Norveçli ön liberonun da Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı ve tarafların pazarlıkları sürdürdüğü ifade ediliyor. Geçtiğimiz günlerde adının Beşiktaş ile anılması hakkında konuşan Berg, "Buna yorum yapamam. En azından şu an benim odaklandığım bir konu değil" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sezon Bodo formasıyla 21 maça çıkan Patrick Berg, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Deneyimli futbolcunun Bodo Glimt ile olan kontratı 2028 yılında sona erecek.

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