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Kapkara tablo! Beşiktaş ligde son 2 yıldaki 67 maçta 27 kez mağlup ayrıldı

Beşiktaş, Başakşehir'e 2-0 yenilerek kara bir tabloyla yüzleşti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Nisan 2025
Kapkara tablo! Beşiktaş ligde son 2 yıldaki 67 maçta 27 kez mağlup ayrıldı

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Evinde Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Beşiktaş kara bir tablo ile yüzleşti. Siyah-Beyazlılar son 2 sezonda ligde 67 maça çıktı. Kartal bu maçların 29'unu kazanırken 21 kez de sahadan boynu bükük ayrıldı.

7 karşılaşma ise berabere bitti. 1.4 ortalama gol atan Beşiktaş, 1.14 de gol yedi. %43 galibiyete sahip Siyah- Beyazlılar'ın 1.55 puan ortalaması mevcut. Beşiktaş bu rakamların sonucunda tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor.

Öte yandan Kartal, son 5 haftada oynadığı Antep; Konya ve Başakşehir'e mağlup olurken Kasımpaşa ile berabere kaldı. Tek galibiyet ise G.Saray'a alındı. Bu yıl evinde 15 lig maçına çıkan Beşiktaş 9 galibiyet; 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

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