Okan Buruk takımı işte bu sözlerle motive ediyor

Galatasaray bugün şampiyonluk yolunda kritik bir maça çıkacak. Sarı-Kırmızılılar, zorlu Samsunspor deplasmanında 3 puan arayacak. Kritik maç öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oyuncularından puan kaybı istemiyor. Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'de kalan maçların tamamını kazanarak şampiyonluk ipini göğüslemek ve 3'te 3 yapmak istiyor... Sezon sonunda formaya 5. yıldızı takmak isteyen Okan Buruk, Samsunspor maçı öncesinde oyuncularına seslenerek, onlardan isteklerini sıraladı.



KALİTEMİZİ SAHAYA YANSITALIM

Buruk'un öğrencilerine, "Kalan haftalarda her rakibimizi Fenerbahçe gibi görün. Ona göre motive olun. Biliyorsunuz bizim için Fenerbahçe maçları her zaman farklıdır. Maçlara Fenerbahçe ile oynuyormuş gibi çıkarsak daha da motive oluruz. Sizden isteğim saha içinde 90 dakika boyunca var gücünüzle mücadele etmek" ifadelerini kullandı. Okan hoca oyuncularına, "Her maçı ciddiye alın. Yüzde 100 konsantre olursak bu ligde her maçı kazanırız. Bunu daha önce de ispatladık. Kalitemizi sahaya yansıtalım ve tüm maçlarımızı kazanarak taraftarımızı mutlu edelim" diye konuştu.



EN İYİ 3 FORVETTEN BİRİ

bolcu John Obi Mikel'in sunduğu Obi One Podcast isimli podcast programında önemli açıklamalar yaptı. Belçikalı yıldız, "Osimhen'i buraya getirdim. Üst düzey bir oyuncu. Şu anda onun gibi pek fazla forvet yok. Lewandowski artık yaşlanıyor, Benzema artık sahalarda yok ve Osimhen en iyi 3 forvetten biri. Harika bir insan ve onu çok seviyorum. Buraya gelmesine çok sevindim. Onun bir takım için neler yapabileceğini biliyorum. Ona baktığımda çok daha fazlasını başarabilecek potansiyeli var. Umarım şampiyon oluruz. Şu an 3. yılımdayım. İki kez şampiyon olduk ve burada şampiyon olmak harika bir his" şeklinde konuştu.



PEŞİNİ BIRAKMIYORLAR

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbide Barış Alper Yılmaz'ı takip etmişti. İngiliz ekibinin bugün oynanacak Samsunspor-Galatasaray maçında da milli yıldızı tribünden takip edeceği öğrenildi. West Ham United'tan iki yetkilinin Samsun'daki maçta milli yıldızı izleyeceği ve rapor hazırlayacakları belirtildi. İngiliz ekibinin sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalması ve milli yıldız için resmi transfer teklifinde bulunması bekleniyor.