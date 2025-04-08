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Patrick Berg için düğmeye basıldı!

Beşiktaş’ın Bodo Glimt forması giyen Pa-t rick Berg için harekete geçtiği öne sürüldü.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Nisan 2025
Patrick Berg için düğmeye basıldı!

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Kartal'ın transfer için şimdiden girişimlere başladığı öğrenildi. Gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek isteyen özellikle savunma ve defansif orta saha hattına takviye yapmayı planlayan Siyah- Beyazlılar'ın Norveç'in Bodo Glimt takımında forma giyen Patrick Berg için harekete geçtiği iddia edildi.

27 yaşındaki Norveçli futbolcuyu özellikle Teknik Direktör Old Solskjaer'in çok istediği gelen bilgiler arasında. Norveçli hocanın bu futbolcuyu yönetime tavsiye ettiği ortaya çıkarken bu oyuncu için her türlü fedakarlığın yapılacağı belirlendi. Bu konuda kısa sürede yeni gelişmelerin olacağı öne sürüldü.

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