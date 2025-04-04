En Nesyri büyük maçlarda kayıp

Kanarya'nın sezon başında Sevilla'dan 19.5 milyon Euro'ya transfer ettiği En Nesyri, büyük maçlarda ortaya koyduğu performansla hayal kırıklığı yaşattı. Tecrübeli golcü, bu sezon Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı oynanan maçlarda gol atma başarısı gösteremedi.



Faslı golcü, son olarak Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan Galatasaray derbisinde yokları oynadı. Bu sezon 44 maçta görev alan En Nesyri, 26 gol atarken 6 da gol pası verdi. Toplamda 32 gole katkı verdi. Yıldız golcü, son 7 resmi maçta ise gol sevinci yaşayamadı.

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