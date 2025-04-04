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En Nesyri büyük maçlarda kayıp

Fenerbahçe’nin 19.5 milyon Euro’ya transfer ettiği Faslı golcü, büyük maçlarda sıfır çekti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Nisan 2025
En Nesyri büyük maçlarda kayıp

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Kanarya'nın sezon başında Sevilla'dan 19.5 milyon Euro'ya transfer ettiği En Nesyri, büyük maçlarda ortaya koyduğu performansla hayal kırıklığı yaşattı. Tecrübeli golcü, bu sezon Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı oynanan maçlarda gol atma başarısı gösteremedi.

Faslı golcü, son olarak Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan Galatasaray derbisinde yokları oynadı. Bu sezon 44 maçta görev alan En Nesyri, 26 gol atarken 6 da gol pası verdi. Toplamda 32 gole katkı verdi. Yıldız golcü, son 7 resmi maçta ise gol sevinci yaşayamadı.

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