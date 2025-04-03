Bir Cimbom klasiği: Fenerbahçe’yi Kadıköy’de 2-1 mağlup etti!

Galatasaray, Kadıköy'deki üstünlüğünü dün gece de sürdürdü. Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'yi kupada 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırırken son dönemde Ülker Stadı'nda elde ettiği başarılara bir yenisi daha eklendi. Galatasaray, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı son 9 derbide 5. galibiyetini elde etti. Sarı-Kırmızılılar, 2018 yılından beri Fenerbahçe'nin sahasında oynadığı 9 karşılaşmada 13 gol atarken kalesinde ise 6 gol gördü. Galatasaray bu süreçte sadece 1 kez yenildi. O yenilgi de ligi 13. sırada bitirdiği sezondu.

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