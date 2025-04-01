En-Nesyri ilk peşinde

En-Nesyri Fenerbahçe formasıyla yarınki Cimbom derbisinde ilki başarmak istiyor. Faslı golcü Galatasaray; Beşiktaş ve Trabzonspor derbilerinde gol atamadı. 27 yaşındaki santrforun hedefi Kadıköy'de Sarı-Kırmızılı ağları sarsmak.



Kanarya'ya sezon başında transfer olan En- Nesyri, Avrupa ve kupada 43 maçta forma giydi. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun gol yollarında güvendiği isimlerden En-Nesyri, bu karşılaşmalarda 16'sı lig, 6'sı Avrupa ve 4'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 26 gol kaydetti. Fenerbahçe'nin en golcü oyuncusu konumundaki En-Nesyri'yi Edin Dzeko takip ediyor. Bosna Hersekli yıldız bu sezon tüm kulvarlarda 19 gol attı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de şampiyonluk yarışında olduğu ezeli rakibi Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaşacak. Sarı-Lacivertliler, bu derbinin ardından hafta sonu ligde Trabzonspor mücadelesine çıkacak.