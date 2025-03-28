Arroyo formaya hasret!

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Keny Arroyo, Siyah- Beyazlı formayla 5 maçta süre alırken 1 gol attı. Performansı eleştiri konusu oldu. Ekvador medyasından Diario Extra'nın haberine göre Ekvador Milli Takımı Teknik Direktörü Sebastian Beccacece, son iki Dünya Kupası Eleme maçında Arroyo'nun yerine henüz profesyonel seviyede maçı olmayan 17 yaşındaki Darwin Guagua'yı tercih etti ve Arroyo'ya süre vermedi.



Kendini dışlanmış hisseden Keny Arroyo, moralsiz bir şekilde Türkiye'ye dönse de milli takıma olan bağlılığı nedeniyle çağrıldığında her zaman görev yapmaya hazır olduğunu belirtti.

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