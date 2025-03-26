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Galatasaray’a karşı 1 mağlubiyet!

Siyah-Beyazlılar Tüpraş Stadı’nın açıldığı tarih olan 10 Nisan2 016’dan bu yana Fenerbahçe ve Galatasaray’ı ağırladığı 19 maçta 9 ga-li biyet alırken sadece 3 kez kaybetti. 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Mart 2025
Galatasaray’a karşı 1 mağlubiyet!

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Süper Lig'in 29. haftasında evinde Galatasaray'ı ağırlayacak Beşiktaş'ın iç sahada oynadığı derbilerde aldığı sonuçlar dikkatleri çekiyor. Tüpraş Stadı'nın açıldığı tarih olan 10 Nisan 2016'dan beri Galatasaray ve Fenerbahçe ile toplam 19 kez karşılaşan Siyah- Beyazlılar bu maçların sadece 3'ünü kaybetti. Bu süreçte Galatasaray'ı 8 kez ağırlayan Siyah-Beyazlılar rakibini 6 maçta mağlup ederken 1 kez mağlup oldu. 1 maçta da eşitlik bozulmadı.

F.BAHÇE IKI KEZ KAZANDI
Galatasaray, Beşiktaş'ı geçen sezon ligde 1-0'lık skorla mağlup etmişti. Fenerbahçe'yi de lig ve kupa olmak üzere 11 kez konuk eden Siyah-Beyazlılar bu maçların 3'ünden galip ayrıldı. 6 maç berabere biterken, 2 maçı da Fenerbahçe kazandı. Beşiktaş cumartesi günü Galatasaray ile oynayacağı derbiyi taraftarlarının desteğiyle kazanarak serisini sürdürmeyi hedefliyor.

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