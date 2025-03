Süper Lig maçında anlamlı davranış... Trabzonspor'un 29 Mart Cumartesi günü sahasında oynayacağı Göztepe maçında down sendromlu bireylerin seremoniye çıkacağı bildirildi.



Genel Sekreter Sami Karaman, yaptığı yazılı açıklamada 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nün önemine değinerek "Trabzonspor olarak sporun birleştirici gücüne inanıyor ve toplumun her bireyi için farkındalık oluşturmanın önemini vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

