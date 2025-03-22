Fırtana’yı bekleyen yoğun fikstür

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor. İzmir temsilcisini yenerek ligde galibiyet serisi oluşturmak isteyen Bordo-Mavililer, bu mücadelenin hemen ardından kupa maçına çıkacak.



Fırtına, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Bodrum FK'yı ağırlayacak. Kupayı müzesine götürmeyi hedefleyen Karadeniz ekibi, turu geçtiği taktirde yarı finalde Beşiktaş – Göztepe maçının galibiyle eşleşecek.



Bordo-Mavili ekip, 30. hafta maçında ise Fenerbahçe'ye konuk olacak. Trabzonspor, Avrupa kupalarına katılma iddiasını güçlendirmek için bu karşılaşmaya da 3 puan hedefiyle çıkacak. Karadeniz ekibi, daha sonra Çaykur Rizespor; Adana Demirspor ve Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

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