Ismael Jakobs: Galatasaray’da mutluyum

Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismael Jakobs geleceğiyle ilgili açıklmalarda bulundu. Jakobs, 'Köln'e geri dönecek misin?' şeklindeki soruya "Futbolda hiçbir ihtimali dışarıda bırakamazsınız ama Galatasaray'a daha yeni geldim. Orada çok mutluyum ve birçok hedefim var. Galatasaray'daki dönemim tamamladıktan sonra yeniden konuşabiliriz" şeklinde cevap verdi. Milli aradan sonra takımla çalışmalara başlayacak olan 25 yaşındaki futbolcunun ligin 29. haftasında oynanacak olan Beşiktaş derbisinin kadrosunda olması bekleniyor.

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