Siyah-Beyazlılar gözünü Yeni Zelandalı futbolcuya dikti!

Beşiktaş savunmayı güçlendirmek için Yeni Zelandalı sol bek Liberato Cacace'yi gündemine aldı. İtalyan basınının iddiasına göre Siyah- Beyazlılar, Serie A'da Empoli forması giyen 24 yaşındaki yıldızla ilgileniyor.



İdeal bir takviye olarak düşünülen Cacace'nin, sezon sonu sözleşmesi bitecek Masuaku'nun yerine düşünüldüğü ifade ediliyor. 24 yaşındaki oyuncunun bonservisiyle birlikte transfer edilmesi planlanıyor. Cacace, kariyerine Avustralya Ligi'nde başladı. Burada oynadıktan sonra Belçika Ligi ekiplerinden St. Truiden'in dikkatini çekti ve 2020-21 sezonunda 1.2 milyon Euro karşılığında transfer olarak Avrupa futboluna adım attı.



Belçika'da bir sezon oynadıktan sonra Empoli'ye 3 milyon Euro karşılığında transfer olan 1.83'lük bek, son dört sezondur İtalya'da top koşturuyor. Genç futbolcu, bu sezon Empoli formasıyla 28 resmi maçta 2 gol ve 3 asist yaptı.

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