Sonunu getiremiyor! Trabzonspor ligde 14 puan kaybetti

Trabzonspor şu ana kadar uzatma dakikalarında yediği goller nedeniyle 4 mağlubiyet ve bir beraberlik alarak 14 puan kaybı yaşadı. Trabzonspor, Göztepe'ye deplasmanda 90+2. dakikada yediği golle 3 puan, Fenerbahçe'ye iç sahada 90+12. dakikada yediği golle 3 puan verdi.

Bordo- Mavililer Kasımpaşa'yla ise iç sahada 90+1. dakika da yediği golle berabere kalarak 2 puan kaybetti. Bordo-mavililer ayrıca Galatasaray ile deplasmanda oynadığı maçın 90+8'inci dakikasında kendi kalesine attığı golle üç puan ve son olarak geçtiğimiz hafta Konyaspor'a 90+10. dakikada yediği golle 3 puan verdi.