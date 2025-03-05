Kanarya Rangers’a karşı taktik çalıştı!

Rangers ile karşılaşacak olan F.Bahçe hazırlıklara başladı. Jose Mourinho yönetimindeki idman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından iki gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Dar alanda yapılan çift kale maçların ardından antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.



RANGERS MAÇINA İSPANYOL HAKEM

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile İskoçya temsilcisi Rangers arasında yarın oynanacak ilk maçı, İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Ülker Stadı'nda, saat 20.45'te başlayacak maçta Hernandez'in yardımcılıklarını vatandaşları Jose Naranjo ile Guadalupe Porras Ayuso, üstlenecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN