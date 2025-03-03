Selçuk Kartallar’dan ragbide tarihi skor!

Kadın ragbisi adına yeni bir dönemin kapıları resmen aralandı. Ülkede ilk kez düzenlenen 15'li Kadın Ragbi Ligi Şampiyonası, Konya Selçuklu Atletizm Çim Sahası'nda oynanan Selçuk Kartallar – ODTÜ karşılaşmasıyla başladı. Ev sahibi Selçuk Kartallar, mücadeleyi 128-0 gibi tarihi bir skorla kazanarak büyük başarıya imza attı.

Selçuk Kartallar Antrenörü Abdulkadir Çetin, oyuncularıyla yaptığı motivasyon konuşmasında sporcularından, maçın sonunda sahadan başları dik şekilde ayrılmaları sözünü aldı. Karşılaşmanın ardından, oyuncularının kendilerine verdiği sözü yerine getirdiklerini ifade eden Abdulkadir Çetin, "Bugün burada sadece bir maç oynamadık, Türk ragbisinin geleceğini inşa ettik" ifadelerini kullandı.

TARİHE TANIKLIK ETTİK

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk de, genç sporcuların mücadelesine ortak oldu. Karşılaşmayı takip eden Birdal Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin ilk resmi 15'li Kadın Ragbi Ligi Şampiyonası'nın açılış maçına Konya ev sahipliği yaptı ve tarihi bir ana tanıklık ettik."