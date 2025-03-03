Fenerbahçe, Antalyaspor’u 3-0 yendi! Zirveye bir adım daha yaklaştı

Kanarya hatayı affetmedi. Sarı-Lacivertliler sahasında Antalyaspor'u 3-0 yenerek, Galatasaray'la arasındaki farkı 4 puana indirdi. Maça fırtına gibi giren Sarı-Lacivertliler 9. dakikada öne geçti.

Szymanski'nin kornerinde Mert Müldür ön direkte kafayı vurdu: 1-0. 26. dakikada Çağlar arka direkten topu penaltı noktası üzerine çevirdi. Tadic rahat pozisyonda sert bir vuruşla skoru 2-0 yaptı. 30. dakikada kaleciden dönen topu tamamlayan En Nesyri maçın sonucunu belirledi: 3-0.

KANARYA YÜRÜYEREK KAZANDI

Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor önünde ilk yarıda 3-0'ı bulan Fenerbahçe ardından idman havasında bir tempo ile üç puana uzandı.

KADIKÖY'DE SERİ 9'A ÇIKTI

Antalyaspor önünde zorlanmadan kazanan Fenerbahçe, Kadıköy'deki serisini sürdürdü. Sarı-Lacivertliler taraftarı önünde üst üste 9. kez galip geldi.